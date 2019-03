«Il Milan torna su Promes»

ROMA - Il Milan torna a pensare a Quincy Promes. L’esterno del Siviglia, già cercato dai rossoneri ai tempi dello Spartak Mosca, sarebbe uno degli obiettivi per il mercato estivo rossonero: la dirigenza del “Diavolo” è alla ricerca di un’ala che possa giocare su entrambe le corsie d’attacco, anche se in questi mesi l’olandese è stato utilizzato anche come quinto di centrocampo dall’ormai ex tecnico degli andalusi Pablo Machin.

Paquetá show: in gol col Brasile con la 10 sulle spalle

EMISSARI IN OLANDA - Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il Milan avrebbe mandato alcuni emissari ad assistere da vicino al match tra Olanda e Bielorussia. Promes, che piaceva anche alla Roma, potrebbe essere soltanto uno dei tanti obiettivi del Milan: sempre stando al portale spagnolo, gli osservatori avrebbero visionato con molta attenzione anche Steven Bergwijn, del PSV Eindhoven, e Memphis Depay, rigenerato dal momento del suo arrivo al Lione e autore di una grande prova contro la Bielorussia, con due gol e un assist.