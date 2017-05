Champions, speranze Atletico Madrid: quel 4-0 al Real Madrid...

ROMA - L'Atletico Madrid ha visto allontanarsi pesantemente il sogno Cardiff dopo il 3-0 tutto "made in" Cristiano Ronaldo subito dal Real Madrid al Santiago Bernabeu nella semifinale d'andata. La squadra di Diego Simeone, che ha nei rivali Blancos una vera e propria bestia nera in Champions League viste le due brucianti sconfitte in finale arrivate nel 2014 e nel 2016, deve ora sperare in una sorta di miracolo per poter pensare ancora alla qualificazione, sopratutto considerando che il team di Zidane quest'anno ha perso solo 4 partite, al massimo con un gol di scarto e per di più segnando sempre. Ronaldo "fabuloso". I giornali celebrano la tripletta di CR7

ATLETICO MADRID, SIMEONE: "LA RIMONTA NON È IMPOSSIBILE"

QUEL PRECEDENTE - Nella semifinale di ritorno al Vicente Calderón, in programma mercoledì 10 maggio alle 20.45, al Cholo e ai suoi serviranno però almeno tre gol, e senza subirne alcuno, per andare ai supplementari; oppure una vittoria con quattro gol o più di scarto su CR7 e compagni. Un'impresa ai limiti dell'irrealizzabile anche per uno come Simeone che crede "nell'impossibile". Ma c'è un precedente, neanche troppo lontano, che sorride all'Atletico Madrid: il 7 febbraio 2015, al Calderón, i Colchoneros si imposero in un derby madrileno di Liga proprio con un netto 4-0 (gol di Tiago, Saùl, Griezmann e Mandzukic). Risultato inimmaginabile, ma possibile in una Champions che ha già regalato rimonte assurde, come insegnano Barcellona e Psg.