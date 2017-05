Real Madrid, Ramos: «In finale a Higuain nemmeno le noccioline»

Il difensore delle merengues: «Contro la Juventus una sfida per gli amanti del calcio, in campo saranno scintille»

MADRID (SPAGNA) - E' tutto deciso: la finale di Champions League sarà tra Juventus e Real Madrid. Cardiff è pronta a ospitare una sfida titanica tra due squadre motivate a vincere questa Coppa. I bianconeri vogliono tornare la squadra più forte d'Europa dopo oltre 20 anni di attesa; i blancos potrebbero diventare i primi nella storia a vincere la Champions per due anni consecutivi. Real Madrid, la corazzata da un miliardo di euro Sicuramente sarà una battaglia come ha confermato il capitano del Real Sergio Ramos: «Sono orgoglioso della mia squadra perché ha dimostrato personalità. Questo gruppo ha molta fame. Sarà una partita per gli amanti del calcio. Sono molto orgoglioso di essere arrivato in finale per la terza volta negli ultimi quattro anni, è qualcosa di incredibile che ricorderanno i nostri nipoti».

REAL MADRID, LA CORAZZATA DA UN MILIARDO DI EURO

"HIGUAIN? NEMMENO LE NOCCIOLINE" - «Con lui ho un ottimo rapporto da anni, ma non ho intenzione di regalargli noccioline in finale. In campo saranno scintille. - Ramos continua - La difesa, Dybala, il Pipita…stanno attraversando un ottimo periodo. Una sfida per gli amanti del calcio. In Champions League abbiamo eliminato molte squadre competitive e adesso prima della finale contro la Juventus dovremo concentrarci sulla Liga».

