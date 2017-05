Champions, Juventus-Real Madrid: lo spot pro-Juve della tv catalana

BARCELLONA - Sta facendo scalpore in Spagna lo spot realizzato dal canale catalano TV3 per pubblicizzare la finale di Champions tra Real Madrid e Juventus. La pubblicità è quantomeno 'anticonvenzionale': la tv catalana ha infatti deciso di tifare spudoratamente Juventus in virtù dell'eterna rivalità tra Barcellona e Real. TV3 presenta così l'attesissima sfida del 'Millenium Stadium' in cui i ragazzi di Massimiliano Allegri - giustizieri del Barcellona nei quarti di finale - cercheranno di spodestare i campioni d'Europa e del mondo in carica: «Ci sono solo undici uomini capaci di evitare l’inevitabile, undici uomini per cambiare il destino e rendere nera la notte alla poderosa formazione bianca». Un tifo palese a favore dei bianconeri quello della televisione catalana che - come riporta l'edizione online di 'As' - ha ovviamente «scatenato l'indignazione della tifoseria madridista».

Dani Alves-Cristiano Ronaldo, chi vince entra nel "club" delle 4 Champions

EVENTO MONDIALE - Comunque finisca la finale di Cardiff, l'Italia ha già conquistato un prestigioso triplete. Per il terzo anno consecutivo, dopo Berlino e Milano, sarà affidata all'italiana Filmmaster Events, in partnership con Circo de Bakuza, l'ideazione e la produzione della cerimonia di apertura della finale di Champions League. Lo spettacolo anticipa quello calcistico e, per la prima volta in Europa, propone agli spettatori l'Half Time Show, in pieno stile Super Bowl, con un vero e proprio concerto a metà partita. Protagonisti artisti musicali di fama internazionale. Ad esibirsi prima della partita sono i Black Eyed Peas. La cerimonia sarà trasmessa in oltre 200 Paesi, con un'audience prevista di più di 200 milioni di spettatori che faranno della finale di Champions League l'evento televisivo più visto al mondo. Filmmaster Events firmerà anche la regia della Cup Cerimony, la cerimonia finale che premia la squadra vincente e che si tiene sul terreno di gioco.