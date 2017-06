Juventus-Real, Buffon: «Ribaltiamo la storia» 

CARDIFF - Sarà il calciatore più esperto in campo ma è emozionato come se fosse la prima finale. Forse perché è l'unica che non ha mai vinto e a 39 anni Gigi Buffon non vuole farsi sfuggire questa occasione: da capitano della Juventus è convinto di poter battere il Real Madrid e alzare la Champions League sotto il cielo di Cardiff. Margot, body painting juventino e promessa hot «Sentiamo che l’Italia ci spinge - ha detto seduto vicino al compagno Dani Alves nella classica conferenza stampa della vigilia -, percepiamo l’entusiasmo dei tifosi e quello deve essere uno degli ingredienti che ci potrà aiutare nei momenti di sofferenza, una riserva di energie sconosciute da cui attingere per resistere alla foga del Real e alle difficoltà della partita». Il portierone azzurro poi, vincendo, diventerebbe il calciatore più ‘anziano’ ad alzare la Champions: «Sarebbe una cosa fantastica, non c’è niente di più bello che andare a prendersi qualcosa di meritato e sudato e soprattutto poter condividere questa gioia con i compagni».

PALLONE D'ORO - A cercare di rovinargli la festa ci sarà un certo CR7: «Cristiano Ronaldo è un modello di calciatore e sportivo, però dico anche che a 39 anni pensavo di non aver più niente da imparare sotto l’aspetto emozionale e invece ho imparato ancora qualcosa per esempio da Dani Alves, che mi ha trasmesso la sua esperienza da vincente che non smette mai di avere fame. Bisogna sempre avere l’umiltà per ricominciare daccapo. Quando lo avevo acquistato del resto gli scrissi un messaggio tipo ‘insegnaci a vincere la Champions’ e lui con il suo ottimismo rispose: ‘ok, vengo a farlo’. Che sensazioni sto vivendo? Simili a quelli precedenti alla finale del Mondiale 2006 vinto a Berlino: giusta paura e rispetto per gli avversari ma anche grande consapevolezza di quello che siamo noi. Sarà dura perché il Real ha feeling con le finali vinte mentre noi ce lo abbiamo per quelle perse ma penso che è proprio l’occasione giusta per sovvertire la storia». Allegri sfida i gufi: ecco l'Italia che tifa contro la Juventus Poi il discorso si sposta su quel Pallone d’oro per cui è dato in ballottaggio proprio con il madridista Ronaldo: «Io credo che non si possa fare un paragone tra di noi, perché il ruolo è completamente diverso. Uno come lui, giocando in attacco e viste le sue doti, può determinare di più e comunque non perdo il mio equilibrio per questo: sarebbe un trofeo bello ma per adesso è secondaria. Ora penso solo ad alzare questa Champions perché non ho molti anni di carriera ancora davanti e questa partita sarà dunque un po’ più speciale per me che per gli altri. Non voglio però essere egoista e voglio giocare bene anche per fare un regalo ai miei compagni».

TETTO CHIUSO - Qualcuno gli chiede della sfida a distanza con Navas: «Un gran portiere, perché fare bene un anno al Real può confermare ma confermarsi come ha fatto lui non è una cosa scontata». Buffon non sembra poi preoccupato del fatto che si giocherà al coperto con la chiusura del tetto del Millenium Stadium. «Se c’è un tetto sia stato fatto anche per poterlo chiudere e potrebbe essere più che normale, anche se la motivazione chiara non si quale sia tra allarme sicurezza o pioggia. Ci ho giocato già ad Amsterdam contro l’Ajax e con l’Italia al Mondiale del 2002 in Giappone. Non c’è grande differenza e se serve a preservare il terreno di gioco e lo spettacolo va bene così». Ci siamo! La Juventus vola a Cardiff per la finale di Champions Chiusura sulla sfida contro un idolo come Zinedine Zidane: «Trovarlo sulla panchina del Real non mi sorprende, perché da tecnico ha mantenuto il pedegree del vincente che aveva da calciatore, ma credo anche che alcune volte nella vita avrà perso e mi auguro che questa possa accadere domani».

