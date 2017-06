Juventus-Real, ultime ore di attesa: il LIVE della giornata

La grande attesa sta per finire: vivi con noi le ultime ore prima della finale di Champions League in programma stasera a Cardiff

TORINO – La grande attesa sta per finire: questa sera al ‘Millennium Stadium’ di Cardiff va in scena Juventus-Real Madrid con la squadra di Massimiliano Allegri che cercherà di spodestare i campioni d’Europa in carica e riportare i bianconeri su quel trono che manca ormai dal lontano 1996.

JUVENTUS-REAL: DIRETTA DALLE ORE 20.45

SEGUI IL LIVE FACEBOOK DA CARDIFF CON I NOSTRI INVIATI

ANTONIO BARILLA' E ALBERTOPOLVEROSI:

AGGIORNA IL LIVE DELLA GIORNATA

14.32 - CAPELLO GIOCA IN ANTICIPO LA FINALE: «LA JUVE ORA HA PIU' FAME»

C'è anche Fabio Capello, doppio ex, a Cardiff per la finalissima di Champions: «Sono due squadre diverse nell'approccio - ha detto ai microfoni di Sky Sport -: il Real ha più personalità e sicurezza, mentre la Juve ha grande pragmatismo, preparazione e in questo momento più trabbia e voglia di vincere. Allegri deve stare attento a Isco che può creare difficoltà, perché dà più soluzioni centrali alternative a quelle sulle fasce. Il Real ha un centrocampo superiore per qualità, mentre la difesa juventina è superiore mentre gli attacchi sono entrambi di grande livello».

13.50 - IL CUORE REAL FA IL GIRO DEL WEB

Sta diventando virale soprattutto in Spagna il posto di Alvaro Morata su Instagram in cui si vede il Real raccolto in campo attorno al tecnico Zinedine Zidane formando un suggestivo cuore.

???? Un post condiviso da Álvaro Morata (@alvaromorata) in data: 2 Giu 2017 alle ore 15:53 PDT

13.20 - JUVENTUS A PRANZO

I calciatori della Juventus sono a tavola per pranzare nel resort che li ospita fuori da Cardiff.

13.05 - DEL PIERO E' GIA' AL MILLENNIUM STADIUM

Post Instagram dal 'Millenium Stadium' per Alex Del Piero, che è già in clima finale ed è pronto a sostenre la Juventus contro il Real Madrid.

Buongiorno #thetimeisnow @juventus #uclfinal #ADP10 Un post condiviso da Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero) in data: 3 Giu 2017 alle ore 02:37 PDT

13.00 - JUVE, LAPO CARICA: «DOPO IL 2 E il 6 C'E' IL 3»

«E' stato un anno fantastico, sarebbe meraviglioso chiuderlo con un triplete, se possibile. Incrociamo le dita. Il Real fa paura, ma noi non abbiamo paura di nessuno e lotteremo per vincere - ha detto Lapo Elkann, intercettato da Sky Sport a Cardiff poche ore dalla finale di Champions League tra Juve e Real Madrid -. Abbiamo avuto il numero 2 e il numero 6, ora speriamo di chiudere con il numero 3 - ha aggiunto riferendosi alla doppietta in Coppa Italia, al sesto scudetto consecutiva e al possibile tris in coppa campioni -. E' stato un anno incredibile, speriamo di passare da due a tre. Giocatore decisivo? nella Juventus fa la differenza la squadra, non il singolo». Sono «tutti decisivi» ha aggiunto poi John Elkann, presidente di Fca ed Exor, rispondendo ad una domanda su chi tra gli juventini possa essere la carta vincente questa sera.

12.20 - JUVE, UNA FERRARI IN REGALO PER LA CHAMPIONS

Oltre al prestigio anche un bolide rosso per i giocatori di Allegri in caso di vittoria contro il Real Madrid al 'Millennium Stadium' di Cardiff

11.18 – NAPOLI SI TINGE DI ‘BLANCO’: IN CITTA’ SCIARPE DEL REAL

Napoli è pronta a schierarsi contro il ‘Core ‘Ngrato’ Higuain e contro la Juventus che glielo ha portato via: il polo azzurro tiferà per il Real da cui è stato eliminato agli ottavi e in città si vendono sciarpe e bandiere madridiste

10.47 – SONDAGGIO ANTI-JUVE IN SPAGNA

Lanciato da una televisione spagnola, il risultato è stato ampiamente a favore dei ‘blancos’ dati per favoriti dalla stragrande maggioranza dei votanti

10.20 – LA STAMPA ITALIANA SPINGE LA JUVENTUS

Grande ottimismo tra gli editorialisti dei più importanti quotidiani italiani, che in coro esprimono una certezza: «Questa Juventus può fare l’impresa e battere il Real»

9.45 - “CONTROGUFI” CATALANI: FORZA JUVE

Se in Italia molti tiferanno contro la Juventus, la stessa cosa a parti invertite succederà in Spagna, dove tanti tifosi – soprattutto quelli catalani – si schiereranno contro il Real Madrid.

9.00 - LE PROBABILI FORMAZIONI

Un dubbio per parte dopo le rifiniture di ieri per Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane: nella Juventus è favorito Barzagli su Cuadrado, nel Real Madrid il ballottaggio riguarda invece Isco e Bale.