Champions League Juventus. Khedira: «Impareremo la lezione e sarà di nuovo finale»

Il centrocampista tedesco dopo il ko con il Real Madrid: «Dispiace per la sconfitta, ma siamo orgogliosi e in Italia abbiamo dimostrato di essere ancora i numeri uno»

TORINO - La delusione e la riflessione. Sami Khedira ha affidato il suo commento post Cardiff al suo profilo Instagram. Il centrocampista tedesco si dice dispiaciuto per il ko con il Real Madrid, al quale fa i complimenti, ma rilancia la sfida per la prossima stagione, in particolar modo per la finale di Champions League che si giocherà a Kiev nel 2018.

IL MESSAGGIO - "La sconfitta di ieri sera fa male. Volevamo fare il Triplete per la Juventus e per i suoi tifosi! Abbiamo dato tutto! Ma non doveva andare così. Tuttavia, possiamo guardare indietro con orgoglio a quanto fatto. Abbiamo rappresentato i nostri colori in Europa in modo quasi perfetto e abbiamo portato la Juventus in una grande finale. Inoltre, abbiamo mostrato ancora una volta che siamo i numeri 1 in Italia. Congratulazioni a Zinedine Zidane e a tutti i miei amici del Real Madrid per aver difeso il titolo per la prima volta nella storia. Posso però promettere una cosa ai nostri tifosi: impareremo la lezione e saremo lì di nuovo nella prossima stagione".