Champions League, Di Francesco: «La Roma non giocherà per il pari»

ROMA - «Non giocheremo per il pari, non siamo inferiori al Chelsea». Parola di Eusebio di Francesco che ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Chelsea di Conte in Champions League. «Le partite vanno sempre giocate e noi lo faremo alla pari con loro. Molti infortunati? Sono felice dei giocatori che ho a disposizione. Domani faremo una prestazione di alto livello. Deluso per il ko contro Napoli e Inter? Il campionato è lunghissimo e contro la squadra di Sarri abbiamo preso gol solo su un nostro assist involontario» ha concluso il tecnico della Roma. Chelsea-Roma, nel 2008 finì 1-0: dove sono oggi i romanisti in campo?

DZEKO: «IL NAPOLI AL MOMENTO E' PIU' FORTE» - Oltre a Di Francesco c'è anche Edin Dzeko che ha una voglia matta di riscattare il ko interno contro il Napoli: «Domani giocherò 100 gare con la Roma e non ho mai segnato al Chelsea, è ora di cambiare la storia. Contro il Napoli non siamo stati bravi abbastanza, ora siamo chiamati al riscatto in Champions. Io troppo solo in attacco? Dobbiamo dare tutti di più, io per primo. Il Napoli al momento è più forte di noi, questo dobbiamo dirlo. Come si affronta il Chelsea? Mancano giocatori a loro come a noi. Il Chelsea è un top team che lo scorso anno ha vinto la Premier. Non sarà facile per noi domani anche se abbiamo giocatori forti e potremo giocarcela. Scudetto ormai andato? E' solo l'inizio del campionato, la strada giusta è pensare gara dopo gara», ha concluso Dzeko.