Chelsea-Roma, 2300 tifosi romanisti a Stamford Bridge

Chelsea-Roma, nel 2008 finì 1-0: dove sono oggi i romanisti in campo? INVIATO A LONDRA - I più creativi, per risparmiare sui costi dell’aereo, sono andati a Milano in treno e poi sono volati in Inghilterra. Del resto sin dal giorno del sorteggio di Champions League, la richiesta sulla tratta Roma-Londra era altissima, con aumenti repentini e impossibilità di prenotare un biglietto. In totale comunque questa sera saranno 2.300 i romanisti nel settore ospiti di Stamford Bridge. Sold out. E altri si intrufoleranno attraverso biglietti rimediati in qualunque modo attraverso conoscenze locali. Il Chelsea gioca in casa, ma anche i tifosi italiani faranno sentire il loro supporto: è atteso uno spettacolo di suoni e di rumori anche sulle tribune. Il tifo romanista vorrà farsi sentire per sostenere la squadra di Di Francesco.

DI FRANCESCO: LA ROMA NON FIRMA PER IL PARI

Già da ieri mattina, con la complicità di una giornata gradevole sotto il profilo meteorologico (non sempre scontata a Londra), le sciarpe giallorosse e i capannelli di romanisti sono comparsi nei luoghi più popolari della City: da Westminster al London Eye, da Buckingham Palace a Piccadilly Circus. Per oggi invece è annunciata pioggia, con un abbassamento delle temperature, anche se l’uragano Ophelia fin quaggiù non si è spinto. L’afflusso dei sostenitori romanisti sta procedendo senza problemi anche sul piano dell’ordine pubblico. Segnalato però qualche momento di tensione in un aeroporto di Londra tra un gruppetto di romanisti e un altro di napoletani diretti a Manchester. La questione si sarebbe risolta per fortuna solo con qualche parolina di troppo.