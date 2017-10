Champions League Chelsea-Roma 3-3, il tabellino

I dati della sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi

LONDRA - Pareggio 3-3 tra Chelsea e Roma: padroni di casa che nel primo tempo vanno sul doppio vantaggio con David Luiz e Hazard. Prima dell'intervallo, però Kolarov accorcia le distanze e nella ripresa, la doppietta di Dzeko ribalta tutto a favore dei giallorossi. Poi il pari definitivo di Hazard.

CHELSEA (3-5-2): Courtouis, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Zappacosta (32' st Ruediger), Fabregas, David Luiz (12' st Pedro), Bakayoko, Alonso, Morata, Hazard (35' st Willian). A disp.: Caballero, Scott, Musonda, Batshuayi. Allenatore: Conte.



ROMA (4-3-3): Alisson, Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Nainggolan, Gonalons, Strootman (38' st Florenzi), Gerson (29' st Pellegrini), Dzeko, Perotti (43' st El Shaarawy). A disp.: Skorupski, Moreno, De Rossi, Under. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Skomina (Slovenia)

MARCATORI: 11' pt David Luiz (C), 37' pt Hazard (C), 40' pt Kolarov (R), 19' st Dzeko (R), 25' st Dzeko (R), 30' st Hazard (C).

NOTE: Ammoniti: Bakayoko (C). Recupero: 1' pt, 4' st.