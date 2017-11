ROMA - La Roma può ottenere la qualificazione senza giocare... in caso di pareggio a Baku tra Qarabag e Chelsea (oggi alle 18), i giallorossi infatti saranno matematicamente già agli ottavi, qualsiasi sia l’esito dalla gara di Madrid. Se invece uscisse fuori un altro risultato nella sfida in Azerbaijan, poi alla Roma basterà un solo punto con l’Atletico per festeggiare il passaggio del turno.