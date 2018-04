Nainggolan: «Mai vinto niente? Voglio farlo con la Roma»

ROMA - Nainggolan era in tribuna all'andata al Camp Nou. Ora sogna una partita da protagonista in campo: «All'andata è stata una grande partita da parte nostra - dice il centrocampista della Roma in conferenza stampa - siamo stati un po' sfortunati per degli episodi a favore non dati. La prestazione è stata però buona, speriamo domani di fare una buona partita cercando di fare qualcosa di importante». Potrei avere rimpianti per non aver vinto nulla? «È vero, non ho mai vinto niente, ma chi mi conosce sa che ho sempre giocato per vincere - ha detto in conferenza stampa il belga - Sarebbe troppo facile andare in una squadra vincente, per me è più bello far parte di un progetto importante ed ho scelto una piazza come Roma per vincere prima o poi qualcosa di importante».

