Klopp: «Liverpool-Roma? Vogliamo Kiev e vincere la Champions»

ROMA - «Vogliamo andare in finale e vincerla, ma non dobbiamo pensarci troppo. Dobbiamo giocare il nostro calcio, siamo arrivati fino a qui grazie al nostro calcio e non dobbiamo cambiare nulla. Formazione? Dobbiamo pensare al WBA e schiererò una formazione forte, rispettiamo la Premier League, abbiamo bisogno di punti per assicurarci uno dei quattro posti che permettono di qualificarsi per la Champions League, dobbiamo essere al meglio, poi dopo il match penseremo alla Roma. Abbiamo 25 giocatori a disposizione, potremmo mettere due formazioni una contro l'altra, ho bisogno di tutti ora. Non ne posso schierare più di undici, però». Così Juergen Klopp in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con il West Bromwich Albion, ultimo impegno in campionato del Liverpool prima della grande sfida con la Roma in semifinale di Champions League. «E' una situazione di grande pressione, certo, ma è pressione positiva perché le partite stanno per finire e ci stiamo giocando tanto, siamo felici di essere in questa situazione - continua il tecnico - Siamo in un buon momento, giochiamo bene, questo è l'importante.

Liverpool-Roma, la reazione dei giornali inglesi

Non abbiamo ancora vinto nulla, nessuno vuole fermarsi adesso. Ovviamente siamo in semifinale, ovviamente non vogliamo fermarci qui, ovviamente vogliamo andare avanti. Se ci riusciremo dovremo affrontare un altro avversario di caratura mondiale, e poi ancora e ancora e ancora: questo è il nostro obiettivo, giocare queste partite. Ma ora penso solo al West Bromwich, abbiamo bisogno di tutti al meglio per questo impegno. Dobbiamo combattere in questa partita, non glorificarci per aver raggiunto una semifinale di un torneo, sarà una battaglia».

SALAH - Klopp ha anche parlato direttamente di Salah, attualmente capocannoniere della Premier e in pole per conquistare la Scarpa d'Oro: «Ci sono sempre obiettivi personali, ma quello principale per Mo è centrare la qualificazione in Champions League e, in un mondo ideale, arrivare in finale di Champions e vincerla. Ma noi dobbiamo giocare come sappiamo fare, non è che da ora giocheremo in maniera differente perché dobbiamo farlo segnare. Sta bene, non ha problemi fisici e speriamo resti in questa condizione, ne abbiamo bisogno».

Liverpool-Roma, viaggio all'interno del nuovo Anfield

WENGER MAESTRO, PREMIER DIVERSA SENZA DI LUI - L'allenatore tedesco commenta anche la decisione dell'attuale tecnico dell'Arsenal di lasciare a fine stagione il club che ha guidato dal 1996. «Wenger? Sono sorpreso, ma è la sua decisione e va rispettata. Ha avuto una grandissima carriera, è stato un grande protagonista di questo campionato e del calcio europeo, ha avuto grande successo. Forse negli ultimi mesi non tutti erano contenti dei suoi risultati ma ha dimostrato di essere un modello da seguire in tutti questi anni. Tra gli anni novanta e i primi anni duemila ha creato grande calcio, grandi giocatori, ha fatto la storia. Sarà diverso senza di lui, gli auguro tutto il meglio e spero di incontrarlo e parlarci personalmente».

Mané avvisa la Roma: «Possiamo battere chiunque»