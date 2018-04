Liverpool-Rorma, Klopp: «Di Francesco è come me. E Dzeko è super»

LIVERPOOL - In una sala stampa nel cuore di Anfield piena all'inverosimile, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, sorridente e apparentemente rilassato, si è presentato davanti ai giornalisti per la consueta conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions League contro la Roma. Tanti i giornalisti accorsi da ogni parte del mondo, Brasile incluso. «Sono felicissimo per Salah e per il premio che ha ricevuto come miglior giocatore della Premier League. Non ci ho ancora potuto parlare ma sono davvero contento anche perché a votarlo sono stato i suoi stessi colleghi. Detto ciò la stagione non è finita, tutt'altro», ha dichiarato il tecnico dei 'Reds'.

RISPETTO PER LA ROMA E DI FRA - Klopp analizza poi la partita e gli avversari: «Dentro lo stadio rispetteremo i nostri avversari e spero davvero che anche fuori dallo stadio non ci siano problemi. Roma è una città bellissima e lo sanno tutti, dobbiamo far capire a tutti quanto siamo belli anche noi. Salah? Lui continua a seguire tutte le partite dei giallorossi Roma ed è rimasto in ottimi rapporti con loro. È anche grazie alla Roma se oggi è diventato il campione che è. Sarà avversario per 90 minuti e dimostrerà la sua professionalità, poi tornerà ad essere loro amico dei giallorossi». Roma, tanti sorrisi in allenamento e concentrazione al massimo verso il Liverpool I parla poi di Eusebio Di Francesco: «Io e lui abbiamo avuto un percorso molto simile nel calcio, abbiamo cominciato entrambi da squadre piccole. E poi portiamo entrambi gli occhiali (ride, ndr.). Di Francesco come me ama il calcio e fa giocare molto bene le sue squadre. Fisicamente non c'è paragone: è molto più in forma lui. Saranno due partite molto difficili per noi. Se allenerò in Italia? A malapena so ordinare un piatto di spaghetti. Mi vedo qui ancora per un bel po'».

IL CHIARIMENTO - Klopp ha chiarito poi la battuta fatta dopo aver saputo il risultato di Roma-Barcellona: «Ho detto che non ci potevo credere ma non era una mancanza di rispetto: certe cose nel calcio sembrano incredibili ma accadono. Ammiro moltissimo la Roma, il suo direttore sportivo Monchi e soprattutto Dzeko, lo seguo da quando giocava in Germania. Loro stanno benissimo e hanno tanti campioni, sarà una gara davvero difficile per noi. Se c'è un giocatore della Roma che toglierei a Di Francesco per farlo giocare da noi? Preferisco non rispondere».