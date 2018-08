Champions League, guida al sorteggio: fasce, orari e dove vederlo in tv

ROMA - La Champions League non è mai stata così ricca in termini di premi e il ritorno di 4 italiane direttamente ai gironi alimenta ulteriormente l'interesse nei confronti del sorteggio che andrà in scena giovedì alle 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo (Rai e Corrieredellosport.it). Nell'urna monegasca saranno presenti 32 squadre, le 26 qualificate nella passata stagione e le 6 che si sono qualificate attraverso i preliminari. Le insidie maggiori per Juventus, Napoli, Roma e Napoli sono le 4 spagnole, le 4 inglesi, le 4 tedesche e le 3 francesi.

PALETTI - Le 32 squadre sono suddivise in 4 fasce: la prima è composta dai detentori di Champions e Europa League e dai campioni nazionali nei sei campionati con il ranking più alto. Le altre fasce sono determinate dal ranking Uefa. L'unica certezza è che all'interno di un girone non ci potranno essere club dello stesso Paese. La Juventus è nella prima fascia, Roma e Napoli nella seconda, l'Inter nella quarta.

PREMIAZIONI - Tra i protagonisti della cerimonia ci sarà Salah, visto che è uno dei tre candidati al titolo di "Uefa player of the year", insieme con il croato Luka Modric e Cristiano Ronaldo, stella indiscussa della Champions che cercherà di trascinare quest'anno la Juve al titolo. La premiazione di uno dei tre arricchisce il programma di una serata che prevede anche riconoscimenti per i migliori giocatori, ruolo per ruolo, della scorsa edizione. Tra i portieri, sono candidati Gigi Buffon, unico italiano, e Alisson, unico altro (ex) rappresentante di una squadra italiana, oltre a Keylor Navas. Sette su 12 candidati (tre per ruolo) erano titolari del Real. Uno solo se n'è andato, CR7, e bisognerà vedere quanto peserà sulla rincorsa dei blancos ad un clamoroso poker.

NOVITA' ORARI - Da questa stagione cambiano gli orari della Champions: le partite verranno giocate alle 19 e alle 21.

