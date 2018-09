Totti: «Real Madrid? Ogni volta che ci affrontano li mettiamo in difficoltà»

ROMA – «Affronti la squadra campione d’Europa a Madrid, sappiamo tutti che è uno stadio diverso dagli altri». Già, il Bernabeu. E Francesco Totti lo sa bene perché ci ha giocato più volte. Come dimenticare la notte del 30 ottobre del 2002 quando proprio i giallorossi espugnarono per la prima volta il mitico stadio grazie a un gol del loro capitano? «Li affrontiamo subito e può darsi che riusciremo a fare una grande partita – dice oggi il dirigente della Roma ai microfoni del canale tematico del club -. Abbiamo un organico e una rosa per fare bella figura, anche se davanti abbiamo dei marziani. Dobbiamo affrontare la gara con tranquillità, con lo spirito giusto e con la serenità di essere competitivi. Loro sono la squadra top della Champions, ma ogni volta che ci affrontano li mettiamo in difficoltà».