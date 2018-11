Pogba: «Io alla Juve? In futuro, chissà»

ROMA - «Per me è bellissimo tornare in questo stadio dove ho iniziato e dove ho vinto tanti scudetti e tante coppe, mi vengono in mente tanti bei ricordi e tante belle cose, ma adesso sono al Manchester United, sono molto felice e sono qui per vincere, spero che i tifosi possano vedere una bella partita». Così Paul Pogba, centrocampista dei "Red Devils" ma con un forte legame con il mondo Juventus. Il centrocampista francese non ha mai nascosto il suo amore per il club bianconero, si parla tanto di un suo possibile ritorno, ma il campione del mondo non si sbilancia. «Al momento sono qui al Manchester, ho fatto anni bellissimi alla Juve, ma ho il contratto con lo United, sto bene, gioco e spero di vincere con questa maglia, poi in futuro non si sa mai cosa puo' succedere», ha dichiarato Pogba ai microfoni di Sky Sport 24. (In collaborazione con Italpress)

Manchester United, Pogba sfida il suo passato: pronto il ritorno allo Stadium