Champions League, Roma: contro il Real lo stesso arbitro del 3-0 al Barcellona

ROMA - Sarà il francese Clément Turpin ad arbitrare la quinta partita del Girone G di Champions League fra Roma e Real Madrid, in programma martedì alle 21 allo stadio Olimpico. Il fischetto transalpino, che nella passata stagione diresse il ritorno dei quarti vinto per 3-0 dai giallorossi all'Olimpico contro il Barcellona - sarà assistito dai connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore, con Hicham Zakrani quarto ufficiale. La sfida di Torino - sempre martedì alle 21 - fra la Juventus e il Valencia è stata invece affidata allo scozzese William Collum, che sarà assistito dai connazionali David McGeachie e Graeme Stewart. Quarto ufficiale sarà Francis Connor.