Champions League, il Napoli si qualifica se...

Il Napoli è primo nel gruppo C dopo cinque partite ma questo non basta ancora a Mertens e soci per staccare il biglietto degli ottavi di finale. 'Colpa' della vittoria del Psg contro il Liverpool per 2-1 che lascia il girone nell'incertezza più completa.

La situazione attuale vede il Napoli primo con 9 punti davanti al Psg (8) e al Liverpool (6) con la Stella Rossa tagliata fuori da ogni discorso qualificazione.

L'ultima giornata vedrà Hamsik e compagni far visita al Liverpool ad Anfield il prossimo 11 dicembre. Per il Psg il compito sarà sulla carta più semplice con la sfida al Marakanà di Belgrado contro la Stella Rossa.

Per staccare il biglietto per gli ottavi di finale al Napoli basterà non perdere contro il Liverpool. O meglio, potrebbe addirittura uscire sconfitto con un gol di scarto con la necessità però di realizzare almeno un gol. In parole povere Ancelotti potrebbe esultare anche in caso di ko contro il Liverpool per 2-1, 3-2, 4-3, 5-4 e via dicendo. Se i Reds dovessero invece vincere per 1-0 o con almeno due gol di scarto, allora a gioire sarebbe Klopp.

Il Napoli brinderà agli ottavi anche in queste altre tre ipotesi: se batte il Liverpool (indipendentemente dal risultato del Psg); se pareggia contro il Liverpool (indipendentemente dal risultato del Psg); se perde contro il Liverpool e il Psg perde contro la Stella Rossa.

In caso di arrivo a tre il Liverpool sarebbe qualificato come primo del girone. Fra Napoli e Psg si deciderà tutto in base al numero di gol segnati negli scontri diretti.