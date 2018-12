Napoli, Cannavaro: «Anfield? Una passeggiata per chi è abituato al San Paolo»

«Liverpool-Napoli? Certe partite si preparano da sole, sono le più semplici per un allenatore perché tutti le vorrebbero giocare». Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del big match di domani in Champions League ad Anfield provando ad anticiparne il risultato: «Spero davvero che il Napoli riesca a qualificarsi. Il Liverpool non è una squadra semplice da affrontare e gioca in uno stadio complicato. Per uscire indenni i giocatori non dovranno perdere la testa e giocarsi tutte le chance sapendo che partita durerà fino al 95'. Anfield fa paura? Se uno è abiutato al San Paolo, tutto il resto è una passeggiata».

Per il capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 «le italiane quest'anno in Champions stanno facendo tutte molto bene, speriamo che riescano ad accedere agli ottavi. La Juve è la favorita per la vittoria finale insieme al Manchester City anche perché ha il calciatore più forte e completo del mondo», ha concluso Cannavaro.