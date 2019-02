Juve, ora tocca a Cristiano Ronaldo: i suoi numeri contro l'Atletico Madrid

ROMA - Cresce l'attesa per Atletico Madrid-Juventus, match di andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì al Wanda Metropolitano. Un impegno ostico per i bianconeri di Cristiano Ronaldo, vincitore, con il Real Madrid delle ultime tre edizioni della competizione con il Real Madrid. Proprio con la maglia dei Blancos, il fuoriclasse lusitano è stato un autentico incubo per l'Atletico Madrid in Liga e Champions. Di seguito le principali statistiche di CR7 contro l'Atletico Madrid.

I paperoni del calcio: Messi prende 3,7 milioni al mese più di Ronaldo