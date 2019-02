Capello: «Juve, attenta all'Atletico Madrid e a Simeone»

MONTECARLO - "L'Atletico che non è al top della condizione ma io starei molto attento perché Simeone è uno che riesce a caricare i giocatori e tirare fuori tutto, in particolare in queste situazioni sono più che mai pericolosi, soprattutto in contropiede”, Fabio Capello presenta così l'imminente sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League tra l'Atletico Madrid e la Juventus in occasione dei Laureus World Sports Awards, evento in programma a Montecarlo.

SFIDA ALLEGRI-SIMEONE - Quella del Wanda Metropolitano sarà anche una sfida tra due grandi allenatori. Capello li presenta così: "Allegri e Simeone sono due allenatori intelligenti e a me piacciono gli allenatori intelligenti. Conoscono i loro giocatori e vanno a giocare la gara in base alle loro caratteristiche ma sono anche tecnici che studiano l’avversario e sanno da dove viene il pericolo e quali sono i punti deboli degli avversari.”

CRISTIANO RONALDO - La Juventus si presenta all'ennesimo assalto alla Champions con un Cristiano Ronaldo in più. Capello elogia il portoghese e ritiene possa incidere nella doppia sfida con i Colchoneros, forte anche dei trascorsi positivi con il Real Madrid: "Ho visto un Ronaldo molto determinato - spiega l'ex tecnico bianconero - è un giocatore intelligente, ha capito rapidamente quale era il sistema di gioco alla Juve e come si gioca in Italia. E’ un giocatore molto importante per la Juve. Un top player come lui è un esempio. E’ un giocatore che vuole vincere la Champions con la Juve. La sua qualità può fare sempre la differenza."

LA FAVORITA DI CAPELLO - Juventus, Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid, PSG, Bayern, tante squadre possono ambire alla Champions. Per Capello la squadra favorita è un'altra: "Io ho dato favorita una sola squadra, il Manchester City, poi ce ne sono altre assieme, Real Madrid, Barcellona e Juventus e ora anche il Psg.