Juve, Cristiano Ronaldo vola a Madrid: è più di un derby

TORINO - Il ritorno del marziano. Cristiano Ronaldo sbarcherà nel tardo pomeriggio di oggi a Madrid per la prima volta da juventino, tornerà da avversario in quella che per nove anni è stata la sua casa, dove ha costruito successi e record in serie. Non più icona del Real con cui ha vinto tutto ma simbolo di una Juve che ha investito centinaia di milioni su di lui per arrivare sul tetto d’Europa. Dopo l’addio della scorsa estate alle merengues, nella capitale spagnola è tornato un mesetto fa, a fine gennaio: non in veste di calciatore ma di privato cittadino, per chiudere la vertenza con il fisco e pagare 18,8 milioni. «Tutto perfetto» disse nell’occasione. E tutto perfetto dovrà essere domani sera nel primo round degli ottavi di Champions League.

DERBY - CR7 vuole iniziare nel migliore dei modi il percorso che, nella speranza di tutto il mondo bianconero, dovrà portare di nuovo la truppa al Wanda Metropolitano il primo giugno per la finale. Intanto bisognerà superare le insidie di un sorteggio non proprio benevolo che ha messo di fronte la squadra “padrona di casa”, quell’Atletico che ospiterà nel proprio stadio il match che vale la coppa, quell’Atletico ostico, rognoso, duro che però tanto piace a Cristiano. I Colchoneros, infatti, sono stati travolti dall’onda Ronaldo più e più volte negli anni di derby: ben 22 gol, e 8 assist, in 31 partite. La squadra di Simeone è il terzo bersaglio preferito dopo Siviglia (trafitto con ben 27 reti) e Getafe (23). Ventidue reti quasi equamente divise: 11 al Bernabeu e 10 al Calderon, il vecchio stadio dei biancorossi. E se in Liga l’Atletico ha battuto 4 volte su 16 il Real di Cris, in Europa il ciclone Ronaldo aumenta d’intensità: 4 vittorie, un pari e una sconfitta nei 6 duelli in Champions. CR7 ha segnato un gol nella finale di Lisbona 2014 vinta dal Real ai supplementari, ha realizzato il rigore decisivo a Milano 2016, nella finale decisa proprio dalla lotteria dal dischetto, e nel 2017 ha fatto le cose in grande nella semifinale di andata segnando una tripletta.

