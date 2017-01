Montella si gode il Milan: «Testa e carattere, vittoria meritata»

L'allenatore esalta i suoi e fa catenaccio sul mercato: «Deulofeu? Lo conosco, ma non ne parlo finché non arriva»

MILANO - Vincenzo Montella è chiaramente felice per la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia e soddisfatto della prova del suo Milan. «Nel primo tempo eravamo un po' troppo lenti - è l'analisi dell'allenatore rossonero ai microfoni di Rai Sport dopo la partita - anche se provavamo comunque a governare il gioco. Il gol subito poi ci ha un dato la scossa e nella ripresa siamo stati bravi a spingere, pareggiare e ad andare a vincere secondo me meritatamente. Di fronte comunque abbiamo trovato un avversario ostico che ha sfoderato un'ottima prova». Coppa Italia, Milan-Torino 2-1: Montella ritrova la Juventus Il discorso vira poi sui singoli: «Bonaventura? E' stato molto bravo e ha dimostrato di poter essere determinante sia dà gmezzala che da esterno alto. Paletta? E' molto importante per noi e anche stasera il suo lavoro si è rivelato prezioso». Catenaccio invece sul mercato: «Deulofeu? Lo conosco bene ma sono abituato a parlare dei calciatori che ho a disposizione: se arriverà ne parlerò». Hart, scontro shock con Lapadula ma resta in campo incerottato Chiusura sul marchio 'italiano' e 'giovane' della sua squadra: «Abbiamo tanti ragazzi cresciuti nel nostro vivaio e una squadra che vuole vincere a livello mondiale non può prescidenre da un settore giovanile di livello. Oltre a quelli che già giocano in pianta stabile, punto molto su Calabria che può diventare molto importante per il Milan».

MERCATO: GALLIANI ESCE ALLO SCOPERTO SU DEULOFEU

JACK IL MATTATORE - A caldo ha parlato anche Giacomo Bonaventura, uno dei migliori in campo e decisivo per il Milan con un assist e un gol: «Un successo importante e di carattere, che ci regala un'altra sfida emozionante con la Juventus. Prima però ci sarà un'altra partita con il Torino in campionato e stasera abbiamo visto quanto i granata siano forti e difficili da battere». E della prossima rivincita di Doha, con la Juve che vorrà 'vendicare' la sconfitta incassata dal Milan ai rigori, ha parlato poi il centrocampista Andrea Bertolacci: «Doha va dimenticata. Bisogna pensare alle prossime partite, a partire dalla sfida di lunedì prossimo di nuovo con il Torino. Quella con la Juventus poi sarà una partita nuova. Il mercato? Non sta a me parlarne, io penso solo a dare il massimo in campo».