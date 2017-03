Coppa Italia, Lazio-Roma dalle 20.45: probabili formazioni e tempo reale

1 di 3 Successiva

ROMA - Derby d'andata allo Stadio Olimpico. Lazio e Roma si sfidano nel primo episodio della semifinale di Coppa Italia. Sarà una gara stellare quella di questa sera con la stracittadina che si giocherà sotto i riflettori dopo quattro anni d'attesa.

L'ULTIMA VITTORIA QUASI 4 ANNI FA - La squadra di Simone Inzaghi vuole tornare a vincere il duello contro la Roma dopo il 26 maggio 2013 quando, proprio in Coppa Italia, gli uomini di Petkovic trionfarono in finale conquistando per la sesta volta il trofeo nazionale.



QUI LAZIO - Per farlo il tecnico sembra orientato alla difesa a tre con Bastos-De Vrij-Wallace. A centrocampo Basta a destra e Lukaku a sinistra (squalificati Radu, Lulic e Patric) con Biglia e Parolo al centro.

IMMOBILE UNICA PUNTA - In attacco Milinkovic-Savic e Felipe Anderson agiranno alle spalle di Immobile unica punta. Keita va in panchina. Hoedt e Parolo sono i diffidati per Inzaghi e dunque dovranno fare molta attenzione a non rimediare un giallo che non gli permetterebbe di giocare la sfida di ritorno. Indisponibile Marchetti, al suo posto confermato Strakosha.