Coppa Italia Roma-Lazio, De Rossi convocato per il derby

Spalletti inserisce nella lista il centrocampista che si era infortunato in Nazionale: semaforo verde anche per Fazio

ROMA - Daniele De Rossi c'è. Adesso è ufficiale. Il centrocampista è stato convocato da Spalletti per il derby Roma-Lazio, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. De Rossi si era fatto male durante l'amichevole tra Italia e Olanda a causa di una botta violenta presa nella parte bassa della schiena. Per precauzione ha saltato la gara contro l'Empoli. In lista c'è anche Fazio, uscito acciaccato sabato sera dall'Olimpico. Presente Strootman che era squalificato in campionato.

TUTTO SULLA COPPA ITALIA

LA LISTA COMPLETA - Alisson, Lobont, Szczesny, Manolas, Emerson Palmieri, Mario Rui, Fazio, Vermaelen, Bruno Peres, Juan Jesus, Rudiger, Gerson, De Rossi, Perotti, Strootman, Grenier, Paredes, Nainggolan, Salah, El Shaarawy, Totti, Dzeko.

SPALLETTI: «FUTURO? PUO' DECIDERLO IL DERBY»