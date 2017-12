Coppa Italia Cittadella, Venturato: «Lazio? Tra le prime cinque d'Italia»

CITTADELLA - "Una partita di prestigio contro una squadra che negli ultimi due anni sta facendo benissimo in una categoria sopra la nostra". Così il tecnico del Cittadella, Roberto Venturato, in vista del prossimo impegno di Coppa Italia, contro la Lazio: "Sfida secca in 90 minuti e quindi proveremo come sempre a giocarcela, sappiamo che servirà un’impresa ma è lecito provarci".

VERSO LA LAZIO - "Mi aspetto una Lazio che, indipendentemente da chi saranno gli interpreti, avrà grande compattezza, fisicità ma anche qualità tecniche in tutta la rosa. Difficoltà altissima ma il bello del calcio è anche questo, andiamo a giocare contro una delle prime 5 squadre d’Italia, noi ci proveremo con l’atteggiamento giusto. Dal punto di vista della motivazione c’è voglia di rifarsi dopo sabato, ma è vero anche che è una competizione diversa, in gara unica, e credo sia giusto concentrarsi solo su questa gara con la serenità giusta".

