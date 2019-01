Roma, Di Francesco: «Schick? Può fare ancora meglio»

ROMA - Il 2019 comincia con una vittoria per la Roma. Prevedibile il successo per 4-0 dei giallorossi negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Entella. Protagonista della serata dell'Olimpico, Patrik Schick autore di una doppietta (con gol di tacco dopo appena 19") e di un assist, anch'esso di tacco, per il raddoppio di Marcano. Nel finale si sblocca anche Pastore. Soddisfatto, mister Di Francesco commenta la vittoria dei suoi a fine partita e si sofferma soprattutto sulla prestazione di Schick: "Ha fatto una buona gara, anche se per me si accontenta sempre. Poteva fare dei gol in più, deve sempre coltivare questa cattiveria, anche in allenamento. Non deve accontentarsi".

Roma-Entella 4-0, super Schick trascina i giallorossi ai quarti

LA PROVA DI SCHICK - L'allenatore, sempre sul centravanti ex Sampdoria, ha aggiunto: "Ora è ripartito, sta giocando con continuità e sta trovando le prestazioni. Sta crescendo. C’è chi ha tempi di maturazione diversi. Poi voi siete lì e io sono in panchina, c’è chi ha tempi diversi, si gioca in una piazza non facile, col peso del cartellino. Non si può avere tutto e subito, ha dimostrato di avere qualità importanti, in allenamento e in partita. Deve migliorare anche in allenamento, nel fare certe giocate anche nell’attacco alla porta".

I CORI - "Non li ho sentiti ma sono sempre contrario. Poi quello degli sfottò tra squadre non sono da far sospendere le partite, a differenza di quelli sul colore della pelle" è il commento di Di Francesco sui presunti cori di discriminazione territoriali intonati dalla tifoseria romanista durante la sfida contro l'Entella.

RICCARDI E JESUS - "Ha delle qualità, io non faccio giocare i ragazzi per farli felici. Ritenevo che se ci fosse stata la possibilità l’avrei fatto. Ha buone prospettive, e si sta allenando con noi ultimamente. Juan Jesus? Ha avuto un fastidio al ginocchio, valuteremo" è l'intervento del tecnico giallorosso su Riccardi e Juan Jesus. Poi, sugli obiettivi di stagione: "Rimanere in Champions è fondamentale per tanti motivi, per la società, per noi e per la gente. Abbiamo fatto grandi cose, anche se se ne dimentica troppo presto. Poi dobbiamo fare bene in tutte le competizioni sapendo che stiamo crescendo in determinati meccanismi e sono molto contento".

I TERZINI - Ultime dichiarazioni sono dedicate a Kolarov e Karlsdorp: "L'olandese ha grandi mezzi, deve migliorare la fase difensiva. In Olanda si lavora diversamente. Non ha avuto grande continuità per gli infortuni, ma ha grandi capacità teniche e fisiche. Ha messo palle importanti, sa fare la scelta giusta quando ha la palla, visto che nasce attaccante come Florenzi. Mi piacciono questi terzini. Kolarov? Ce ne vorrebbero, bisognerebbe clonarlo anche per mentalità. E’ il primo ad arrivare e l’ultimo ad uscire agli allenamenti. Queste sono le cose più importanti che sono anche di esempio per i ragazzi".

Roma-Entella: tabellino e statistiche

PAROLA A SCHICK - Queste le parole dell'attaccante ceco ai microfoni di Raisport a fine match: "La Coppa Italia è il nostro secondo obiettivo. Sono felice per i due gol. La sosta è stata un pò lunga. Questa partita è servita come un riscaldamento per il campionato. Contro il Torino dobbiamo vincere."