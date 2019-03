Portogallo, Ronaldo infortunato: Juve in ansia

LISBONA (PORTOGALLO) - Cristiano Ronaldo è uscito a causa di un problema muscolare alla coscia destra al 31' del primo tempo. L'attaccante della Juventus ha chiesto il cambio e Fernando Santos lo ha sostituito inserendo Pizzi al suo posto. L'ex Real si è fatto male dopo uno scatto sulla fascia sinistra: poco prima di raggiungere il pallone ha interrotto la sua corsa. CR7 si è poi seduto a bordo campo aspettando l'intervento dei medici del Portogallo. Ulteriori controlli verranno effettuati nelle prossime ore per capire l'esatta entità dell'infortunio anche se va precisato che Ronaldo è uscito dal campo camminando.

FOTO Cristiano Ronaldo ko

IN CAMPO TRA DUE SETTIMANE - In zona mista, al termine del match, Cristiano Ronaldo ha tranquillizzato tutti: «Conosco il mio corpo, tra un paio di settimane sono di nuovo in campo».