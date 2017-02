Villareal - Roma in diretta su TV8

Dopo la pausa invernale, l’Europa League entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta, live e in chiaro per tutti solo su TV8 (tasto 8 del telecomando). All’Estadio de la Cerámica, ex Madrigal, la Roma fa visita agli spagnoli del Villarreal nell’andata dei 16esimi di finale: l’incontro sarà trasmesso in diretta su TV8 giovedì 16 febbraio alle ore 21.05. Studio pre-partita dalle ore 20.30 con un ospite d’eccezione: Paolo Calabresi, attore del grande e piccolo schermo, tifosissimo della Roma, ora nelle sale con il film “Smetto quando voglio – Masterclass”. Assieme a lui Alessandro Bonan, Federica Fontana, Gianni De Biasi, Lorenzo Amoruso e Faina.

Al termine dell’incontro, alle ore 23.00, al via Gol Collection – Uefa Europa League con le interviste a caldo e gli highlight di tutti gli altri incontri in programma, con un occhio di riguardo al match della Fiorentina, di scena in Germania contro il Borussia Mönchengladbach.

Prima nel girone di qualificazione con 12 punti, frutto di 3 vittorie e altrettanti pareggi, la Roma di Luciano Spalletti, seconda in campionato, punta alla qualificazione agli ottavi per dimenticare definitivamente la prematura eliminazione nei preliminari di Champions League per mano del Porto. Ma l’avversario dei giallorossi è tutt’altro che da sottovalutare: il Villarreal di Fran Escribá, sesto in campionato, presenta nelle proprie file ben tre giocatori italiani (Daniele Bonera, Nicola Sansone e Roberto Soriano) e l’ex Jose Angel, che ha vestito la maglia della Roma nella stagione 2011/2012 sotto la guida tecnica di Luis Enrique.

Giovedì 23 febbraio, alle ore 21.05, nel ritorno dei 16esimi di finale, TV8 trasmetterà in diretta, in chiaro per tutti, la sfida dell’Artemio Franchi tra Fiorentina e Borussia Mönchengladbach.