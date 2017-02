Villarreal-Roma, i tifosi spagnoli ci credono: «Li battiamo, non sono la Juventus!»

ROMA – Oltre alla miglior difesa della Liga, la Roma, nell’andata dei sedicesimi di Europa League, dovrà vedersela anche con un ambiente ostico.

Villarreal-Roma, Totti guida il gruppo all'"Estadio de la Ceramica"

I tifosi del Villarreal, da sempre, sono infatti considerati tra i più calorosi di Spagna e, anche sul web, non placano i loro animi. “Siamo più forti della Roma, il turno lo passiamo noi“ è uno dei commenti più in voga tra i sostenitori del Sottomarino Giallo, che contano molto sulla loro retroguardia: “Abbiamo una difesa molto solida e un portiere fortissimo”. Nessuna chance, secondo i tifosi del Villarreal, per Dzeko e compagni che “nonostante siano un buon attacco, con questa difesa non si passa”.

IL LIVELLO – Poco apprezzato anche il campionato italiano, a riprova di quanto i tifosi spagnoli vedano il Villarreal più forte, arrivando anche a pensare che “la Serie A è talmente scarsa che la potrei paragonare a uno dei tornei amatoriali del mio paese”, tanto che “qui in Spagna la Roma non si classificherebbe nemmeno per l’Europa League”. Rimanendo in Italia, poi, scatta il paragone: “La Roma non è la Juventus, farebbero meglio a non sentirsi superiori a noi”.

PREDOMINIO SPAGNOLO – Ad influire sulla fiducia dei tifosi del Villarreal ci sono anche gli ottimi risultati delle squadre spagnole nelle ultime competizioni europee: “Sono anni che nelle coppe europee ci sono le squadre spagnole e spartirsi semifinali e finali, in Italia se le sognano queste cose”.

