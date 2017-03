Lacazette accende Lione-Roma: «Dzeko? E' solo più alto di me»

ROMA - «Cos'ha Dzeko in più di me? I centimetri». Alexandre Lacazette lancia una sfida nella sfida in vista degli ottavi di Europa League di domani sera tra Roma e Lione: «Lui è uno dei migliori attaccanti d'Europa - ha continuato il francese in conferenza stampa -. Io forse sono più veloce, lui magari è più forte nel gioco di testa. Io cerco sempre di dare il meglio e segnare è l'obiettivo di ogni attaccante. So che contro la Roma non avrò tante occasioni: starà a me concretizzarle».

Lacazette, già a quota 27 gol in stagione tra tutte le competizioni, guiderà l'attacco dei transalpini, che domani ospiteranno al Parc Olympique Lyonnais la Roma per l'andata degli ottavi: «Proveremo a vincere per far piacere a tutti, a noi e ai tifosi. Io ho fiducia nella fase offensiva, ma dobbiamo stare molto attenti anche in difesa per fare la differenza».

