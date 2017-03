Lione-Roma, Genesio: «Sempre difficile contro le italiane»

ROMA - «Quella contro la Roma sarà sicuramente la partita più importante della stagione e cercheremo di dare il nostro meglio per affrontare questa squadra con tutte le nostre possibilità e i nostri mezzi». Così Bruno Genesio, tecnico del Lione, alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League. La competizione continentale è l'obiettivo primario del club francese, anche perché può portare in dote la qualificazione alla Champions League del prossimo anno: «In campionato siamo lontani dal podio ma aritmeticamente ancora non è finita. Speriamo di fare lo stesso percorso intrapreso dal Siviglia la scorsa stagione. Prima però pensiamo alla Roma perché dovremo affrontare due partite molto difficili contro di loro».

«Abbiamo sempre detto di ambire all'Europa League, ma sappiamo che vincerla è molto difficile. Ci sono molti ostacoli che si possono mettere in mezzo alla nostra strada - aggiunge il tecnico in conferenza stampa -. Ora metteremo tutti i mezzi che abbiamo a disposizione per affrontare un avversario così difficile: abbiamo rispetto per la Roma, ma cercheremo di metterli in difficoltà. Dobbiamo creare gioco e i nostri attaccanti dovranno anche saper difendere per recuperare meglio palla e in fretta. Daremo il nostro meglio». Ma senza strafare. «Dobbiamo essere pazienti ed equilibrati nel nostro gioco. Contro le squadre italiane è sempre difficile giocare, soprattutto dal punto di vista tattico, nonostante il bel gioco siamo sempre stati puniti. Speriamo di fare la differenza e soprattutto di non prendere gol in vista della partita di ritorno - sottolinea Genesio -. Le due squadre hanno le stesse chance di qualificazione. Sappiamo che la Roma ha perso due volte di fila e ora sicuramente la squadra avrà voglia di reagire: proveremo a fermarli».

