Europa League Roma-Lione, in arrivo 400 francesi: si temono

Rischio rappresaglie dopo gli scontri in Francia, controlli in centro

ROMA - Scatteranno già da stasera le misure di sicurezza per la partita di Europa League di domani sera allo stadio Olimpico tra Roma e Lione. Secondo quanto si è appreso, sono circa 400 gli ultras "facinorosi" in arrivo nella Capitale sui circa mille tifosi francesi attesi. Bonifiche e controlli non riguarderanno solo la zona dello stadio, sotto la lente il centro storico e le altre zone della movida capitolina dove i supporter della squadra ospite potrebbero trascorrere la serata.

"RISCHIO VENDETTE" - Il rischio è che possano esserci delle 'vendette' dopo le rappresaglie che si sono verificate in Francia in occasione del match di andata. Il piano sicurezza verrà messo a punto oggi durante un tavolo tecnico in Questura, presieduto dal neoquestore Guido Marino.

