Lazio, Inzaghi: «Ce la giochiamo con tutti». E punge Sarri

ROMA - Simone Inzaghi si gode la Lazio a punteggio in Europa League e già qualificata ai sedicesimi come prima in classifica. Un traguardo importante raggiunto con due giornate di anticipo, che conferma il momento d'oro della squadra. «Abbiamo vinto il girone, fino a gennaio testa e cuore al campionato. Non sottovaluterei il Nizza, dal campo mi ha colpito: è una squadra fisica e di qualità, hanno giocatori esperti che lo scorso anno hanno fatto un bel campionato. Il primo tempo abbiamo sbagliato più volte l’ultimo passaggio, ma in Europa non ti regala niente nessuno. Abbiamo fatto un’impresa, siamo gli unici ad aver vinto tutte e quattro le partite», ha detto l'allenatore della Lazio a SkySport. Lazio-Nizza 1-0: Inzaghi ai sedicesimi da primo nel girone, festa all'Olimpico

«CE LA GIOCHIAMO» - Poi chiusura sulle possibilità della squadra in campionato: «La squadra migliore d’Italia è la Juventus e se la batti due volte non può essere un caso. Ce la siamo giocata col Napoli, ho sentito Sarri che ha avuto problemi con l’infortunio di Ghoulam, noi contro di loro ne abbiamo avuti tre dopo 45 minuti. Con la rosa siamo meno profondi di Juventus, Napoli, Inter, Roma e forse pure Milan, ma con l’impegno e la dedizione questi ragazzi se la possono giocare con tutti. Immobile? Contro l'Udinese ci sarà».