Europa League Marsiglia-Lazio, dirige Gil Manzano. Milan-Betis: Nijhuis

ROMA - Sarà l'arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano a dirigere l'incontro Marsiglia-Lazio, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Il direttore di gara ha già arbitrato i biancocelesti in occasione delle vittorie contro Nizza e Dinamo Kiev: sarà assistito da Angel Nevado Rodriguez e Diego Barbero Sevilla; quarto uomo Javier Rodriguez e addizionali Javier Estrada e Ricardo De Burgos. Per Milan-Betis, fischietto olandese: Bas Nijhuis. Quest'ultimo sarà assistito da Rob van de Ven e Jan de Vries; quarto uomo Davie Goossens; addizionali Serdar Gözübüyük e Martin van den Kerkhof.