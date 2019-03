Europa League Inter, c'è Brozovic tra i convocati per l'Eintracht

MILANO - Tanti, tantissimi assenti per Luciano Spalletti, che nella lista dei 20 convocati dell'Inter per la gara casalinga contro l'Eintracht Francoforte (ritorno degli ottavi di finale di Europa League) non ha potuto inserire gli infortunati Miranda, Nainggolan e Icardi, gli squalificati Asamoah e Lautaro Martinez, senza contare Dalbert, Joao Mario e Gagliardini fuori dalla lista Uefa. In questa difficile situazione, il tecnico toscano recupero Marcelo Brozovic, a cui si aggiungono cinque ragazzi della Primavera nerazzurra. Ecco i convocati: Portieri: Handanovic, Padelli, Berni. Difensori: de Vrij, Ranocchia, Cedric, D'Ambrosio, Skriniar, Zappa. Centrocampisti: Vecino, B. Valero, Gavioli, Perisic, Schiro, Brozovic. Attaccanti: Keita, Politano, Merola, Esposito, Candreva.

SEGUI LIVE INTER-EINTRACHT