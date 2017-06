Ronaldo, ecco i gemelli Eva e Matteo: «I nuovi amori della mia vita»

Subito dopo il ko in Confederations Cup, il fuoriclasse portoghese è volato a conoscere per la prima volta i figli, venuti alla luce in America l'8 giugno scorso da una madre surrogata

ROMA - Eccoli Eva e Matteo Ronaldo. CR7 presenta ai suoi 105 milioni di follower su Instagram i suoi gemellini. Subito dopo il ko in Confederations Cup, il fuoriclasse portoghese aveva rotto il silenzio sulla notizia confermando che sarebbe volato a conoscerli per la prima volta dopo aver ottenuto il via libera dalla federazione del Portogallo prima della finale per il terzo e quarto posto. «Così felice di poter abbracciare i miei nuovi amori della mia vita», scrive Cristiano postando la foto dei figli, venuti alla luce in America l'8 giugno scorso da una madre surrogata.

I gemellini si aggiungono a Cristiano Ronaldo junior di 7 anni, anch'egli nato da una madre surrogata. Nei prossimi mesi la cerchia dei figli del calciatore si allargherà ancora visto che la compagna dell'attaccante del Real, Georgina Rodriguez, secondo indiscrezioni riportate dalla stampa spagnola, sarebbe in attesa di altri due gemelli.

