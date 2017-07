Roma, Totti e Ilary al matrimonio di Melory Blasi

ROMA - Giornata importante in casa Blasi. Melory, la sorella di Ilary, si è sposata con il suo storico fidanzato Tiziano. Alla cerimonia era presente anche Francesco Totti che ha voluto condividere sui suoi profili social una foto delle nozze.

Papillon sia per lo sposo che per il capitano, Melory bellissima in bianco come la sorella che ha optato invece per un vestito scollato con le perle. «Melory e Tiziano, vi auguriamo una meravigliosa vita insieme!», scrive Francesco.

