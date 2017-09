Adriano, la nuova barba "geometrica" spopola sui social

ROMA - Un nuovo look per l'Imperatore. Adriano Leite Ribeiro mostra su Instagram un taglio particolare di barba, quasi "geometrico", che fa in pochi minuti il giro del web. Migliaia i commenti, tanti dei quali dei suoi tifosi italiani, per apprezzare o criticare il cambio d'immagine e soprattutto per esprimere nostalgia verso l'ex calciatore dell'Inter.

ADRIANO E LA FESTA A RIO

L’ex attaccante classe 1982 è molto attivo sui social: nelle sue storie, documenta passo dopo passo il taglio, tra risate e pose da duro con gli amici.