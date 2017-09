Adriano, bufera in Brasile per la foto con il boss della favela

ROMA - Adriano Leite Ribeiro nei guai in Brasile. L'Imperatore appare sulla prima pagina di un quotidiano di Rio de Janeiro, Meia Hora, abbracciato all'attuale boss di Rocinha, la favela più grande dell'America Latina. L'ex calciatore e il bandito più ricercato del momento hanno il volto coperto da un cappello. “Che Dio perdoni queste persone cattive”, dice il titolo del giornale. E la didascalia aggiunge: “Il narcotrafficante Rogerio 157, attuale imperatore della Rocinha, possa al fianco di un amico”.

IL NUOVO LOOK DI ADRIANO

Quanta basta per far scoppiare una bufera su Adriano che su Instagram ha postato un video per difendersi: «Io sono un personaggio pubblico, faccio le foto con chi voglio. Che cattiveria è questa? Ma questa storia non finisce qui. Ora mi sono stufato. Io vi querelo tutti. Vi perdono ma non la passerete liscia», replica infuriato l'Imperatore.