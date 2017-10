Roma, Francesco Totti in tv con due programmi?

ROMA - Francesco Totti è pronto ad una nuova avventura. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo e aver intrapreso la carriera da dirigente della Roma, l'ex capitano giallorosso pare abbia in mente di tentare l'avventura televisiva. Stando a quanto anticipato dal settimanale Spy, infatti, Totti sarebbe stato contattato da Maria De Filippi per i seguitissimi programmi "Tu si que vales" e "House Party". Per quanto riguarda quest'ultimo, in programma dal prossimo febbraio su Canale 5, sembra che Totti possa diventare addirittura il padrone di casa pronto ad accogliere tutti gli ospiti invitati.