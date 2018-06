Wanda Nara nuda sotto la doccia, è boom su Instagram

ROMA - Le vacanze social di Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a far rumore. A pochi giorni di distanza dalla foto della zebra scattata dalla first lady nerazzurra che aveva scatenato voci di mercato di un imminente trasferimento sotto la Mole del marito, adesso è il turno di una immagine bollente sotto la doccia.

Wanda Nara: doccia hot tra le scimmie curiose

Wanda viene immortalata proprio così come mamma l'ha fatta in lontananza mentre si fa una doccia rinfrescante per provare a combattere la canicola africana. "Invasione di scimmie per venire a vedere mia moglie mentre si fa la doccia", ha scritto Mauro Icardi sul suo profilo Instagram. Nemmeno a dirlo, la foto ha scatenato un clic compulsivo da parte dei suoi followers che hanno tempestato di 'mi piace' l'immagine.

