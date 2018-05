Italia, Ventura ha rescisso. Ora cerca una panchina in serie A

ROMA - Gian Piero Ventura ha trovato l’accordo per la rescissione del suo contratto da ct azzurro (ufficializzato il 7 giugno 2016, in scadenza a luglio 2018), dopo alcuni incontri succedutisi da aprile in poi. Come si ricorderà Ventura era stato esonerato da Tavecchio lo scorso novembre e la Figc gli stava riconoscendo le spettanze rimanenti (880 mila euro) in quote mensili (110 mila euro). Le parti hanno trovato un’intesa economica. L’ex ct azzurro potrà adesso cercare una società che gli consenta di chiudere la sua lunga e significativa carriera allungandosi oltre la debacle mondiale. C’è una rosa di squadre che potrebbero sceglierlo per la prossima stagione: le due veronesi, Brescia, Benevento, Cagliari e Sassuolo.

Intanto domani Mancini chiuderà il capitolo Zenit, giocando l’ultima partita del campionato russo, cercando di lasciare la squadra quarta e in Europa League (battere il retrocesso Ska Chabarovsk non basta se il Krasnodar pareggia). Tra lunedì e martedì il rientro in Italia e dunque tra martedì e mercoledì l’incontro con Fabbricini-Costacurta-Uva e la firma del biennale da 2 milioni netti a stagione, più bonus, con opzione 2020.