Estonia-Croazia, Pjaca ko: esce in barella per infortunio

TALLINN (ESTONIA) - Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Marko Pjaca, durante l'amichevole tra Estonia e Croazia, è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo per infortunio.

Al 65', sostituito da Coric, il centrocampista della Juventus ha lasciato il terreno di gioco in barella con le mani sul volto per un problema al ginocchio in seguito a un'azione in solitaria. Si attende di conoscere l'entità dell'infortunio. La gara è finita 3-0 per i padroni di casa: Luts, Vassiljev e Zenjov i marcatori. «È stato un brutto colpo per tutta la squadra - ha detto il ct Cacic a fine partita -. Purtroppo sembra che si tratti di qualcosa di serio».

65' @marko_pjaca20 is injured and stretchered off the field. #ESTCRO — HNS | CFF (@HNS_CFF) 28 marzo 2017

