Alex Sandro ritrova il Brasile, ma è l'unico 'italiano'

ROMA - La sua assenza dalla 'Seleçao' da oltre un anno era un mistero per tutti gli appassionati di calcio e il ct Tite finalmente è corso ai ripari, richiamando in nazionale Alex Sandro dopo oltre un anno di assenza. Stadi Russia 2018: prima gara al Krestovskij di San Pietroburgo Il terzino della Juventus è stato infatti convocato dal ct Tite per le mamichevoli contro Argentina e Australia in programma rispettivamente il 9 e il 13 giugno. mentre nella lista non figura l'altro juventino Dani Alves che è forse il più in forma della squadra di Massimiliano Allegri ma che verrà tenuto a riposo in Nazionale così come altri 'fedelissimi' come Neymar e Marcelo. Ritorni importanti poi sono anche quelli di David Luiz e Thiago Silva mentre a parte Alex Sandro nonc ono presenti nella lista altri 'italiani'.

I CONVOCATI - Portieri: Diego Alves (Valencia), Weverton (Atletico-PR), Ederson (Benfica). Difensori: David Luiz (Chelsea), Gil (Shandong Luneng), Jemerson (Monaco), Rodrigo Caio (San Paolo), Thiago Silva (PSG), Alex Sandro (Juventus), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atletico Madrid) e Rafinha (Bayern Monaco). Brasile, foto con la maglia verdeoro: Capello c'è, Bielsa scappa... Centrocampisti: Fernandinho (Manchester City), Giuliano (Zenit), Lucas Lima (Santos), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan), Rodriguinho (Corinthians) e Willian (Chelsea). Attaccanti: Diego Souza (AtlEtico-PR), Douglas Costa (Bayern Monaco), Gabriel Jesus (Manchester City) e Taison (Shakhtar Donetsk).

