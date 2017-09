Germania, Khedira ha già recuperato: «Il ginocchio sta bene, gioco contro la Norvegia»

TORINO - I timori per le condizioni di Sami Khedira sono ormai un lontano ricordo. L'infiammazione del ginocchio è già archiviata e il centrocampista della Germania è pronto a riprendersi una maglia da titolare nella gara contro la Norvegia dopo aver saltato quella con la Repubblica Ceca. La conferma arriva in conferenza stampa dallo stesso giocatore bianconero: «Sto bene, scenderò in campo a Stoccarda contro la Norvegia. Il,ginocchio sta bene, ho recuperato. Per me sarà una partita speciale perché dal 2010 non sono più sceso in campo nella città dove ho giocato da giovane». Il centrocampista è cresciuto nelle giovanili dello Stoccarda e ha deciso di regalare 1200 biglietti della partita agli istituti locali che si occupano di bambini indigenti: «E’ importante consentire a questi ragazzini disagiati di vivere nuove esperienze: molti di loro non hanno mai avuto la possibilità di vedere una partita, spero di dargliela io».

ELOGI A HÖWEDES - Khedira, come già successo pochi minuti dopo la firma, è tornato a parlare con toni entusiastici dell'arrivo di Höwedes alla Juventus: «Conosco bene Benedikt da molti anni, abbiamo giocato insieme e contro. So che è un giocatore e una persona molto buona. Ha carattere e per la Juve sarà molto importante perché è un ragazzo impeccabile, molto intelligente, tatticamente ben preparato. Credo che per lui la Serie A sia un'ottima opportunità».