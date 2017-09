Higuain, parla il papà: «Gonzalo rivuole la Nazionale»

Parla il padre dell'attaccante della Juventus: «Mio figlio vorrebbe sempre giocare per l'Argentina, a suo tempo disse no alla Francia perché ama l'Albiceleste»

ROMA - «Gonzalo, così come Mauro Icardi e Paulo Dybala, si difendono con la loro carriera e i loro gol. Subiscono critiche spietate. Mio figlio convive con tutto questo, altrimenti non giocherebbe da undici anni nelle squadre più importanti d'Europa. Messi, Dybala e Icardi non bastano all'Argentina: il film del pari col Venezuela Lui vorrebbe sempre giocare per l'Argentina, a suo tempo disse no alla Francia perché ama l'Albiceleste. Ma le convocazioni dipendono dal tecnico...». A dirlo è Jorge Higuain, papà dell'attaccante della Juventus, a "TyC Sports". Secondo l'ex difensore del River Plate, «i calciatori darebbero la vita per fare un gol con la maglia della Seleccion».

