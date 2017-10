«Crisi tra Wanda e Icardi». Lei dribbla i giornalisti in Argentina

ROMA - In Argentina si parla molto di una presunta crisi tra wanda Nara e Mauro Icardi. Sono due gli indizi che stanno facendo discutere: un tweet, poi rimosso dopo qualche ora ma rimasto senza risposta, in cui Wanda scrive: "You love me, Mauro?". E poi un video in cui l'attaccante dell'Inter si sposta nel momento in cui la moglie lo sta per baciare. Wanda Nara, sotto il vestito niente: lo shooting diventa sexy Al momento sono solo voci: nelle ultime ore Wanda Nara è stata presa d'assalto dai cronisti in Argentina e ha provato a dribblarli mostrando di non essere abile come il marito in questo. Qualche timido "No, va tutto bene", non basta per fugare ogni dubbio. Il gossip di una crisi impazza in Argentina e sta arrivando anche in Italia.