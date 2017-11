Italia, Giampiero Ventura non si dimette: «Prima parlerò con il Presidente Tavecchio»

MILANO - Giampiero Ventura non si è dimesso da commissario tecnico della Nazionale Italiana. Il ct azzurro si è presentato in sala stampa dopo la mezzanotte: «Non mi sono dimesso perchè non ho nemmeno parlato ancora con il presidente. Sono arrivato in ritardo in conferenza stampa perchè mi sono fermato a salutare i miei giocatori».

DISASTRO - Sulla serata: «Dal punto di vista sportivo il risultato è pesantissimo, ero convinto che ci sarebbe stata la volontà feroce di fare bene e in campo si è vista. Sono nel calcio da tanti anni e so accettare i verdetti, sono orgoglioso di aver fatto parte del gruppoo azzurro, e di aver lavorato con grandi campioni e con giovani che lo diventeranno».

FEELING - «La partita di stasera ha confermato che il gruppo c'era, chiedo scusa agli italiani, ma solo per il risultato, non per l'impegno». Intanto il presidente Tavecchio e i dirigenti della Figc hanno comunicato che si prenderanno 24-48 ore di tempo prima di qualsiasi comunicazione.